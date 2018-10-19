Батько Нурмагомедова пробачив Мак-Грегора. ВІДЕО

Батько Хабіба Нурмагомедова Абдулманап пробачив Конора Мак-Грегора і запросив ірландця в Дагестан на чемпіонат світу з бойового самбо,
Про це повідомляє РІА Дагестан
"Почесним гостем [на чемпіонат світу з бойового самбо] запрошую ще раз нашого близького друга Олега Миколайовича Тактарова і Мак-Грегора. Все йому прощаю! Треба бути милосердним", — сказав Абдулманап.
Чемпіонат відбудеться 15 грудня в Махачкалі.
6 жовтня Конор Мак-Грегор програв Хабібу Нурмагомедову. Після бою почалася масова бійка за участі бійців.
Джерело - РІА Дагестан.