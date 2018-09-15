Усик пообіцяв у бою з Белью перетворитися на невидимку

Олександр Усик розповів про підготовку до бою із Тоні Белью та висловив впевненість у своїй перемозі.
Про це повідомляє Boxingscene.
"Я готуюся до цього поєдинку вже тривалий час, і радий, що нарешті є місце і дата бою. Белью каже, що переможе мене, і мені подобається таке ставлення. Але не можна перемогти того, хто просто невидимий на рингу. 10 листопада я, як завжди, переможу ", - сказав Усик.
Раніше Белью заявив, що не вважає Усика ідеальним профі та пообіцяв нокаутувати українця.
Нагадаємо, бій між Олександром Усиком та Тоні Белью відбудеться 10 листопада у Манчестері.
Джерело - BoxingScene.