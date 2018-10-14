Колишній суперник Усика пророкує перемогу українця над Белью

Американський боксер Майкл Хантер впевнений в перемозі свого колишнього суперника Олександра Усика над британським супертяжем Ентоні Джошуа.
Слова американця передає Xsport з посиланням на Boxing News.
"У Джошуа знають, що там буде складна шахова партія, а не бій в його класичному розумінні. Але я впевнений, що Усик переможе Джошуа за очками, причому дуже легко, навіть в Англії. Усик дуже досвідчений, і він звик битися проти великих хлопців, знає, як з ними працювати. Він не завалить його потужними ударами, але буде забирати раунди", — сказав Хантер.
Нагадаємо, Усик битиметься з Белью 10 листопада.
Раніше Усик показав, як тренується під водою.
Джерело - Xsport.