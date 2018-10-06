Белью: Усик зажадав пункт про реванш у контракті

Тоні Белью заявив, що Олександр Усик наполіг на пункті про реванш у контракті на бій.

Про це повідомляє Give Me Sport.

"Мене здивувало те, що Усик швидко погодився з усіма пунктами угоди, але зі свого боку зажадав лише одного - пункту про реванш", - розповів Белью.

На думку британського боксера, це свідчить, що Усик вважає його небезпечним суперником.

"Знаю, що це нормальна практика в сучасному боксі, але якщо ти так впевнений в собі і такий же фаворит, яким був Девід Хей, то про пункт про реванш точно думати не повинен. Так що Усик все-таки вважає мене небезпечним суперником", - констатував Белью.

Бій Усик - Білями відбудеться 10 листопада у Манчестері.

Нагадаємо, тренер Тоні Белью заявив, що знає, як перемогти Усика.

Раніше, Олександр Гассієв не виключив реваншу з росіянином Муратом Гассієвим.

Джерело - Give Me Sport.