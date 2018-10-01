Вайлдер та Ф’юрі ледь не побилися на прес-конференції. ВІДЕО

Американець Деонтей Вайлдер та британець Тайсон Ф’юрі влаштували скандал на прес-конференції.

Про це повідомляє iFL TV.

Під час першої прес-конференції перед боєм боксери посварилися, після того, як Ф’юрі поставив під сумнів професійний рекорд Вайлдера та запропонував йому негайно поспарингувати.

"Покажи мені свої удари! 40 боїв і 39 нокаутів! Покажи мені, давай поспарингуємо. Покажи свою силу", - вигукнув Ф'юрі.

Нагадаємо, Ф’юрі до бою з Вайлдером готуватиме відомий тренер Абель Санчес.

Раніше, було офіційно оголошено, що поєдинок між Вайлдером та Ф’юрі відбудеться 1 грудня.

Джерело - iFL TV.