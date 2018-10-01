Вайлдер: Ф’юрі розібрався би з Джошуа

Деонтей Вайлдер вважає, що його наступний суперник - Тайсон Ф’юрі, сильніший за Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Boxingscene.

"Ф'юрі спокійно розібрався би з Джошуа. Він дуже незручний за стилем боксер. Ентоні занадто повільний, його рухи схожі на рухи робота. У Тайсона дуже великий розмах рук, він активно рухається. Якщо не нокаутом, то за очками він би переміг Джошуа", - переконаний Вайлдер.

Нагадаємо, 1 грудня Деонтей Вайлдер захищатиме титул WBC у поєдинку проти Тайсона Ф’юрі.

На першій прес-конференції перед боєм Вайлдер та Ф’юрі ледве не побилися.

Джерело - Boxingscene.