Нурмагомедов подякував Кадирову за прийом. ФОТО

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов подякував глав Чечні Рамзану Кадирову за урочисту вечерю на честь перемоги над Конором Мак-Грегором. Також росіянин отримав елітний автомобіль.

Слова подяки Нурмагомедов написав на своїй сторінці в Instagram.

"Спасибі Рамзану Ахматовичу і всій братській Чечні. Те, як я вдячний за вашу підтримку, не описати словами. Хвала Аллаху, який зробив нас всіх братами за допомогою нашої релігії. Красно дякую за такий щедрий подарунок і, найголовніше, повагу, проявлену до мене", — написав Хабіб.

Нагадаємо, Нурмагомедов готовий піти з UFC.

А на бій Нурмагомедова та Мак-Грегора продали телеправа на рекордну суму.

Джерело - Чемпіон.