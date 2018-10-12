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Нурмагомедов подякував Кадирову за прийом. ФОТО

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Нурмагомедов подякував Кадирову за прийом. ФОТО

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов подякував глав Чечні Рамзану Кадирову за урочисту вечерю на честь перемоги над Конором Мак-Грегором. Також росіянин отримав елітний автомобіль.

Слова подяки Нурмагомедов написав на своїй сторінці в Instagram.

"Спасибі Рамзану Ахматовичу і всій братській Чечні. Те, як я вдячний за вашу підтримку, не описати словами. Хвала Аллаху, який зробив нас всіх братами за допомогою нашої релігії. Красно дякую за такий щедрий подарунок і, найголовніше, повагу, проявлену до мене", — написав Хабіб.

 
 
 
 
 
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Большое спасибо Рамзан Ахматович @za_kadyrov_95 и всей Братской Чечне, то как я благодарен вашей поддержке словами не описать, и хвала Аллаху, который сделал нас всех БРАТЬЯМИ посредством нашей религии. И большое спасибо, за столь щедрый подарок и самое главное, уважение проявленное ко мне. ❗️ #Repost @za_kadyrov_95 ・・・ Сегодня легендарный боец UFC @ufc Хабиб Нурмагомедов @khabib_nurmagomedov был не просто у нас в гостях, он был в самом центре общения с нашими ребятами из клуба «Ахмат» @akhmat_mma. Я уверен в том, что блестящих спортсменов, истинных патриотов и настоящих мужчин нужно поощрять, дать им понять, что они нам нужны не просто как чемпионы, а ещё и достойные примеры для нашей молодёжи... Именно поэтому и присвоено Хабибу почетное звание «Почетный гражданин города Грозного», вручена юбилейную медаль «200 лет городу Грозному» за номером 27, соответственно числу его блестящих побед. Указом Главы ЧР его тренеру и отцу Абдулманапу Нурмагомедову @abdulmanap.nurmagomedov присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры ЧР». РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова подарил Хабибу престижный автомобиль. Мы от души поздравляем Хабиба с заслуженным триумфом, желаем нашему Брату горского здоровья и новых побед! #Чечня #Дагестан #РамзанКадыров #АхматСила

Допис, поширений Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Нагадаємо, Нурмагомедов готовий піти з UFC.

А на бій Нурмагомедова та Мак-Грегора продали телеправа на рекордну суму.

Джерело - Чемпіон.

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