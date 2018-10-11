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Брат за брата: Нурмагомедов хоче піти з UFC через звільнення товариша. ФОТО

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Брат за брата: Нурмагомедов хоче піти з UFC через звільнення товариша. ФОТО

Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов заявив, що готовий відмовитися від гонорару за бій проти Конора Макгрегора і покинути промоушен, якщо його товариша по команді Зубайра Тухугова звільнять за бійку.

Про це написав сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

"Чому ви нікого не звільнили, коли їхня команда напала на автобус натовпом і поранила кілька чоловік. Вони могли когось там вбити. Чому ніхто нічого не говорить про образи моєї Батьківщини, релігії, нації, сім'ї.

Чому ви повинні карати саме мою команду, коли билися обидві. Якщо ви скажете що я це почав, то я незгоден, я закінчив розпочате ним (Мак-Грегором - ред.). У будь-якому випадку, покарайте мене. Але до чого тут Зубайра Тухугов?

Якщо ви думаєте, що я мовчатиму, то ви помиляєтеся. Ви скасували бій Зубайра і хочете звільнити його, тільки за те, що він вдарив Конора, після того як Конор перший вдарив мого іншого Брата. На камері все видно.

Знайте, ви і мене втратите разом з ним. У нас в Росії ми своїх не кидаємо і я за свого Брата піду до кінця. Якщо ви все ж наважитеся його звільнити, то і мені не забудьте відправити розірваний контракт, в іншому випадку я сам його порву.

Мало не забув:гонорар мій, який ви не віддаєте, і з яким ви так возитеся, можете залишити собі. Тільки дивіться щоб він у вас в горлі не застряг. Ми свою честь відстояли і це найголовніше, а за Братів ми йдемо до кінця", — написав Нурмагомедов.

 
 
 
 
 
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Я хотел бы обратиться к юфс: Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого то там, почему ни кто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причём тут @zubairatukhugov если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. И да чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца. #БратзаБрата

Допис, поширений Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Раніше менеджмент Артема Лобова повідомив, що поєдинок спортсмена проти Зубайра Тухугова, який повинен відбутися 27 жовтня в Канаді, скасований.

Після бійки в октагоні президент UFC Дейна Уайт заявив, що промоушен розірве контракти з бійцями, які брали участь у конфлікті після двобою.

Джерело - Чемпіон.

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