Брат за брата: Нурмагомедов хоче піти з UFC через звільнення товариша. ФОТО

Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов заявив, що готовий відмовитися від гонорару за бій проти Конора Макгрегора і покинути промоушен, якщо його товариша по команді Зубайра Тухугова звільнять за бійку.

Про це написав сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

"Чому ви нікого не звільнили, коли їхня команда напала на автобус натовпом і поранила кілька чоловік. Вони могли когось там вбити. Чому ніхто нічого не говорить про образи моєї Батьківщини, релігії, нації, сім'ї.

Чому ви повинні карати саме мою команду, коли билися обидві. Якщо ви скажете що я це почав, то я незгоден, я закінчив розпочате ним (Мак-Грегором - ред.). У будь-якому випадку, покарайте мене. Але до чого тут Зубайра Тухугов?

Якщо ви думаєте, що я мовчатиму, то ви помиляєтеся. Ви скасували бій Зубайра і хочете звільнити його, тільки за те, що він вдарив Конора, після того як Конор перший вдарив мого іншого Брата. На камері все видно.

Знайте, ви і мене втратите разом з ним. У нас в Росії ми своїх не кидаємо і я за свого Брата піду до кінця. Якщо ви все ж наважитеся його звільнити, то і мені не забудьте відправити розірваний контракт, в іншому випадку я сам його порву.

Мало не забув:гонорар мій, який ви не віддаєте, і з яким ви так возитеся, можете залишити собі. Тільки дивіться щоб він у вас в горлі не застряг. Ми свою честь відстояли і це найголовніше, а за Братів ми йдемо до кінця", — написав Нурмагомедов.