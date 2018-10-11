Бій Нурмагомедова та Мак-Грегора зібрав рекордну суму від продажу трансляцій

Стало відомо кількість проданих платних підписок турніру UFC 229, де головною подією вечора став бій Хабіба Нурмагомедова і Конора Мак-Грегора.

Про це повідомляє mmafighting.com.

Цього вечора продали близько 2,4 мільйона підписок pay-per-view. Це найбільша кількість за всю історію UFC.

Попередніми кращими результатами продажів стали поєдинки Конора Макгрегора проти Нейта Діаса в 2016 році. (1,6 і 1,65 млн).

Відзначимо, що трансляція минулого турніру UFC 228 купили 130 тисяч копій.

Нагадаємо, Нурмагомедов переміг Мак-Грегора. Проет потім він і його команда влаштували бійку.

Джерело - mmafighting.com..