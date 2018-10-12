Гарсія намагається організувати бій зі Спенсом

Чемпіон світу за версією WBC і IBF Майкі Гарсія сподівається провести бій з Ерролом Спенсом найближчим часом.

Слова американця передає Xsport з посиланням на Fighthype

"Я все ще намагаюся організувати поєдинок зі Спенсом. Це складно. Люди не розуміють, скільки всього потрібно зробити, щоб організувати бій. Його менеджмент і промоутер хочуть цей бій. Але у нас можуть бути різні ідеї і плани. Тут багато підводних каменів, про які люди не знають. Дуже просто для когось говорити лайно, вказувати пальцями і говорити те чи те. Звичайні фани багато чого не розуміють і не знають. Нам потрібно спокійно працювати з кращими", — сказав Гарсія.

Нагадаємо, менеджер Ломаченка заявив, що бій між Ломаченком і Гарсією стане справжнім шоу.

А Ломаченко розповів, коли зможе боксувати з Гарсією.

Джерело - Xsport.