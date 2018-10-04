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Менеджер Ломаченка: Бій Ломаченко — Гарсія стане справжнім шоу

Сьогодні 11:57 365 0
Менеджер Ломаченка: Бій Ломаченко — Гарсія стане справжнім шоу

Менеджер чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі Василя Ломаченка Егіс Клімас вважає, що українець ще боксуватиме на найвищому рівні 5-7 років.

Про це він розповів на телеканалі XSPORT.

"Велика Британія — дуже хороший ринок. Василю потрібні імена, боксери. Якщо вони там будуть, звичайно, ми поїдемо туди боксувати. Зараз Василь на дуже високому рівні, тому, перехід на PPV повинен відбутися. Якщо зараз ми зможемо домовитися з Майкі Гарсією, це стане великим PPV-шоу для Америки і боксерського світу.

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Скільки буде Ломаченко на вершині? Особисто мені хотілося, щоб це було вічно. Я теж думав, що він не людина доти, доки він не боксував з Марріагою. У нього з'явилося розсічення і побігла кров. Тоді я зрозумів: він теж людина. Думаю, у нього в кар'єрі залишилося 5-7 років", — сказав Клімас.

Нагадаємо, Ломаченко запустив власний Ломачелендж.

Також Василь не приїде на бій Усика.

Джерело - XSPORT.

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