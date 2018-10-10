Гвоздик змінив тренера. ФОТО

Український боксер Олександр Гвоздик почав роботу під керівництвом Тедді Атласа.
Про це повідомив промоутер Егіс Клімас Instagram.
Один з найавторитетніших тренерів допомагає українцю готуватися до бою з чемпіоном світу за версією WBC Адонісом Стівенсоном.
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@alex_gvozdyk started his camp with genius and famous trainer and boxing analyst Teddy Atlas 🥊🥊🥊 @boxing_laboratory #klimasmanagement
Бій відбудеться 1 грудня на арені Videotron Center у Квебеку, Канада.
Нагадаємо, дев'ять українських боксерів потрапили у рейтинг WBC
Джерело - instagram/klimasmanagement.