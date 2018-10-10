Гвоздик змінив тренера. ФОТО

Український боксер Олександр Гвоздик почав роботу під керівництвом Тедді Атласа.

Про це повідомив промоутер Егіс Клімас Instagram.

Один з найавторитетніших тренерів допомагає українцю готуватися до бою з чемпіоном світу за версією WBC Адонісом Стівенсоном.

Бій відбудеться 1 грудня на арені Videotron Center у Квебеку, Канада.

Нагадаємо, дев'ять українських боксерів потрапили у рейтинг WBC

Джерело - instagram/klimasmanagement.