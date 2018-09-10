Дев'ять українських боксерів потрапили у рейтинг WBC

Дев'ять українських боксерів присутні в оновленому рейтингу Міжнародної боксерської ради (WBC). Двоє з них — чемпіони (Олександр Гвоздик - тимчасовий чемпіон), ще троє перебувають у топ-15, тому претендують на чемпіонський бій.

Порівнюючи з минулим місяцем, на одну позицію опустився Віктор Постол і це єдина зміна серед наших боксерів.

Українці в рейтингу WBC:

Чемпіон. Олександр Усик. Тяжка вага

Тимчасовий чемпіон. Олександр Гвоздик. напівважка вага

- №8. В'ячеслав Шабранський. напівважка вага

- №33. Раміль Гаджієв. суперсередня вага

- №12. Євген Хитров. Середня вага

- №34. Іван Голуб. Перша середня вага

- №5. Віктор Постол. Суперлегка вага

- №31. Олег Малиновський. напівлегка вага

- №22. Арнольд Хегай. напівлегка вага

Нагадаємо, промоутер Ломаченка назвав умову бою з Гарсією.

Бій Ломаченка перенесли.

Джерело - Чемпіон.