Дев'ять українських боксерів потрапили у рейтинг WBC

Дев'ять українських боксерів присутні в оновленому рейтингу Міжнародної боксерської ради (WBC). Двоє з них — чемпіони (Олександр Гвоздик - тимчасовий чемпіон), ще троє перебувають у топ-15, тому претендують на чемпіонський бій.
Порівнюючи з минулим місяцем, на одну позицію опустився Віктор Постол і це єдина зміна серед наших боксерів.
Українці в рейтингу WBC:
Чемпіон. Олександр Усик. Тяжка вага
Тимчасовий чемпіон. Олександр Гвоздик. напівважка вага
- №8. В'ячеслав Шабранський. напівважка вага
- №33. Раміль Гаджієв. суперсередня вага
- №12. Євген Хитров. Середня вага
- №34. Іван Голуб. Перша середня вага
- №5. Віктор Постол. Суперлегка вага
- №31. Олег Малиновський. напівлегка вага
- №22. Арнольд Хегай. напівлегка вага
Нагадаємо, промоутер Ломаченка назвав умову бою з Гарсією.
Джерело - Чемпіон.