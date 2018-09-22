Стала відома дата двобою Гвоздик — Стівенсон

Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердив дату і місце проведення бою Адоніса Стівенсона й Олександра Гвоздика.
Про це повідомляє Xsport.
Десятий захист канадцем пояса WBC у напівважкій вазі відбудеться 1 грудня на арені Videotron Center у Квебеку, Канада.
Стівенсон провів свій останній бій 19 травня проти Баду Джека, а Гвоздик - 17 березня проти Мехді Амара.
Нагадаємо, дев'ять українських боксерів потрапили у рейтинг WBC
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Джерело - Xsport.