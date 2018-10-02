Тренер Белью знає як перемогти Усика

Олександр Усик зараз готується до захисту титулу абсолютного чемпіона світу у важкій вазі проти Тоні Белью. Тренер британця Дейв Колдвелл знає рецепт перемоги над українцем.

Про це сказав сам тренер.

"Це та причина, по якій я перебуваю в цьому виді спорту. На кожен поєдинок у мене є план для перемоги і бій з Усиком не виняток".

Він вважає, що Беллью вкрай недооцінений.

"Тоні Білью - один з найбільш недооцінених бійців. Тоні брав участь в дуже виснажливих поєдинках і знає, як варто поводитися на найвищому рівні ".

Поєдинок Усик - Белью запланований на 10 листопада і повинен відбутися на Manchester Arena.

Нагадаємо, WBC відзначив досягнення Усика.

Джерело - sportarena.