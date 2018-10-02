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Кличко: 15 років минуло, а вболівальники чекають продовження бою Кличко — Льюїс

Сьогодні 21:31 245 0
Кличко: 15 років минуло, а вболівальники чекають продовження бою Кличко — Льюїс

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко розповів, як пройшла його зустріч з Ленноксом Льюїсом через 15 років після їх бою.

Його слова наводить Xsport.

"Зустріч пройшла дуже добре. Вперше в історії ми розповіли як кожен з нас почував. Дуже добре, якщо таких боїв буде більше. 15 років минуло, а вболівальники досі чекають на продовження!

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Цей бій залишив дуже багато спогадів, дуже багато емоцій. Хто виграв тоді, сказати складно, але одне точно - виграв світовий бокс. Якщо таких боїв буде більше, буде більше уваги до цього виду спорту, який підкорює континенти", — наголосив Кличко.

Нагадаємо, Кличко та Льюїс прокоментували свій бій 2003 року.

Також брати клички потрапили до книги рекордів Гіннеса.

Джерело - Xsport.

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