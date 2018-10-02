Тайсон: Найкращі боксери виросли у злиднях

Легендарний американський боксер Майк Тайсон вважає, що найкращі боксери вийшли з бідності і росли в нетрях.

Про це сказав сам важковаговик.

"Я хотів вирватися з нетрів і злиднів. Така ж мотивація була і у багатьох інших боксерів. Думаю, що чим ти бідніший ,тим краще боксуєш. Найуспішніші боксери росли в злиднях.



Якби в мій час були так популярні змішані єдиноборства, став би я займатися цим видом спорту? Навряд чи, в ММА занадто мало платять, а для мене завжди були важливі гроші", - сказав Тайсон.