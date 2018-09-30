Мій профіль

Ярмоленко забив гол Манчестер Юнайтеду, який переписали на захисника манкуніанців. ВІДЕО

Вчора 15:23 12862
Харлан на межі розлучення
Сьогодні 16:31 796
Лунін упереше в сезоні потрапив до заявки Леганеса. ФОТО
Сьогодні 13:28 498
Цуренко продовжить боротьбу на China Open
Сьогодні 11:29 461
Легендарний гол Шеви в ворота Буффона. ВІДЕО
Вчора 21:47 4662
Гімнаст який підкорив увесь світ - Верняєву-25
Вчора 21:37 771
Епохи Шевченка: від Шеви до Андрія Миколайовича
Вчора 19:16 1263
Моурінью відзначив дії Ярмоленка у матчі проти Манчестер Юнайтед
Вчора 17:58 3717
Цуренко і Ястремська дізналися суперників на турнірі в Пекіні
Вчора 17:35 577
Головний балагур українського футболу: Коноплянці - 29. ФОТО. ВІДЕО
Вчора 13:38 1218
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:50 Футбол Арсенал - Динамо: стартові склади команд 142
18:30 Футбол Фанати Ворскли одягнули на матч з Десною футболки з Гітлером. ФОТО 752
18:11 Футбол Арсенал - Динамо: де дивитися київське дербі 824
18:00 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 680
17:52 Футбол Шевченко розповів, як відсвяткував День народження 179
17:32 Футбол Всі дії Ярмоленка в матчі проти Манчестер Юнайтед. ВІДЕО 845
17:11 Футбол Десна вдома поступилася Ворсклі. ВІДЕО 200
16:51 Футбол Манчестер Сіті готовий заплатити за Мбаппе рекордну суму в історії футболу 810
16:31 Футбол Харлан на межі розлучення 796
16:19 Футбол Зоря - Львів: стартові склади команд 359
16:00 Футбол Інспектор гри не дозволив провести матч молодіжних складів Десни та Ворскли. ФОТО 1147 1
15:55 Футбол Ворскла впервнено переграла Десну в 10 турі УПЛ 294
15:37 Баскетбол Михайлюк позмагався з тренерами Лейкерса. ВІДЕО 570
15:12 Футбол Зоря — ФК Львів: де дивитися матч 10 туру УПЛ 993
14:55 Бокс Кличко розповів деталі реваншу з Льюїсом 1256
14:29 Футбол Жеребкування Кубка ліги: Вест Гем зіграє з Тоттенгемом, Мансіті з Фулгемом 335
14:09 Футбол Чорноморець — Маріуполь: де дивитися матч 10 туру УПЛ 324
13:49 Футбол Тедеско відзначив гру Коноплянки у матчі Бундесліги 480
13:41 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 941
13:28 Футбол Лунін упереше в сезоні потрапив до заявки Леганеса. ФОТО 498
13:18 Футбол Десна — Ворскла: Стартові склади команд 947
12:49 Футбол Металіст-1925 зійдеться з МФК Миколаїв та інші матчі туру першої ліги: відео онлайн-трансляція 242
12:33 Футбол Манчестер Юнайтед заперечив перемовини із ЗІданом 272
12:16 Баскетбол Кравцов дебютував у Іспанії 368
12:00 Блог Неймовірний гол в Чемпіоншипі, який вразив усю Англію 1064

Кличко розповів деталі реваншу з Льюїсом

Сьогодні 14:55 1256 0
Кличко розповів деталі реваншу з Льюїсом

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко розповів про підготовку зустрічі проти Леннокса Льюїса.

Його слова наводить сайт Xsport.

"Було багато різних здогадок. Поки можу сказати, що це буде незвичайне рандеву. Ми готуємо зустріч у цікавому форматі, якого ще не було. Але нехай залишиться інтрига і буде маленький сюрприз. Леннокс готовий, я теж. Тому трохи почекайте", — сказав Кличко.

Кличко і Льюїс зустрічалися у 2003-му році. Бій зупинили після шостого раунду через сильне розсічення у Віталія.

Нагадаємо, Кличко розповів про свої взаємини з Льюїсом.

А раніше повідомлялося, що боксери проведуть дивний матч-реванш.

Джерело - Xsport.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()