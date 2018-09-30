Кличко розповів деталі реваншу з Льюїсом

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко розповів про підготовку зустрічі проти Леннокса Льюїса.

Його слова наводить сайт Xsport.

"Було багато різних здогадок. Поки можу сказати, що це буде незвичайне рандеву. Ми готуємо зустріч у цікавому форматі, якого ще не було. Але нехай залишиться інтрига і буде маленький сюрприз. Леннокс готовий, я теж. Тому трохи почекайте", — сказав Кличко.

Кличко і Льюїс зустрічалися у 2003-му році. Бій зупинили після шостого раунду через сильне розсічення у Віталія.

Нагадаємо, Кличко розповів про свої взаємини з Льюїсом.

А раніше повідомлялося, що боксери проведуть дивний матч-реванш.

Джерело - Xsport.