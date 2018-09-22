Стала відомою дата бою Ф'юрі — Вайлдер

Бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтеєм Вайлдером і володарем пояса The Ring Тайсоном Ф'юрі відбудеться 1 грудня.
Про це повідомляє Xsport.
Боксери підписали контракт на поєдинок, який транслюватиметься за системою pay-per-view. Організатори обіцяють назвати місто, місце проведення бою і деталі покупки квитків наступного тижня.
Як повідомляють різні джерела, бій відбудеться в Staples Center у Лос-Анджелесі або в Mandalay Bay Events Center у Лас-Вегасі.
Нагадаємо, бій Василя Ломаченка перенесли.
А Усик боксуватиме з Белью 10 листопада.
Джерело - Xsport.