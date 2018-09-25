Ф’юрі до бою з Вайлдером готуватиме тренер Гассієва

Тайсон Ф’юрі готуватиметься до чемпіонського поєдинку проти Деонтея Вайлдера під керівництвом Абеля Санчеса.

Про це повідомляє BoxingNews.

Санчес відомий роботою з росіянином Муратом Гассієвим та казахстанцем Геннадієм Головкіним.

Наразі невідомо, чи буде Ф'юрі тренуватися у Санчеса на постійній основі та змінить тренерський склад, чи відвідає табір американця лише для підготовки до поєдинку проти Вайлдера.

Нагадаємо, бій за титул чемпіона світу WBC між Деонтеєм Вайлдером та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 10 грудня.

Тайсон Ф’юрі забанив Ентоні Джошуа у twitter.

Джерело - BoxingNews.