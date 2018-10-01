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Український прапор розмістили на поясі WBC. ФОТО

Сьогодні 15:11 305 0
Український прапор розмістили на поясі WBC. ФОТО

На зеленому поясі чемпіона за версією WBC тепер буде український прапор.

Про це заявив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман під час церемонії відкриття 56 конгресу організації.

"Я хочу презентувати новий пояс з новим логотипом WBC. На ньому тепер є Україна", — цитує слова Сулеймана ТСН.

Зазначимо, перший такий пояс отримав Віталій Кличко. 

"Новий пояс з українським прапором!  Це велика честь для нашої країни і для мене особисто. Це ще один великий плюс того, що конгрес WBC відбувається тут – у Києві", — зазначив Кличко.

Нагадаємо, Кличко-молодший отримав пояс WBC.

А Віталій Кличко проаналізував бій з Льюїсом.

Джерело - ТСН.

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