Усик розповів ким вважає себе за національністю

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик заявив, що завжди вважав себе українцем.

Про це він розповів у програмі Гордон на 112 каналі.

"Я відчував себе українцем завжди. Мені про це говорив батько. Те, що я українець. Я вчив гімн України. У школі в дев'ятому або восьмому класі на уроці української мови я співав гімн перед усім класом. Вчителька мені аплодувала" — зазначив Усик.

Відзначимо, що Усик народився в Сімферополі, але зараз живе в Києві, де вже придбав собі квартиру.

Нагадаємо, Усик зробив несподівану заяву про Крим.

Раніше Усик підтримав Повєткіна ан сторінці російського військово-патріотичного клубу.

Джерело - 112.