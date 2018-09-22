Усик топить за Повєткіна на сторінці військово-патріотичного клубу з Росії. ВІДЕО

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик підтримав Олександра Повєткіна перед боєм з Ентоні Джошуа в Лондоні.
У своєму Instagram Військово-патріотичний клуб Комбат, який знаходиться в місті Чехов, Московської області, поділився відео зі словами Усика.
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"Чехов, передаю привіт з Лондона, поєдинок Повєткін - Джошуа. Сані гарного виступу", — сказав на відео боксер.
Нагадаємо, раніше Усик засвітився у скандальній організації Сорок сороков.
У Лондоні Усик проведе дуель поглядів з Белью.
Джерело - Чемпіон.