Усик топить за Повєткіна на сторінці військово-патріотичного клубу з Росії. ВІДЕО

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик підтримав Олександра Повєткіна перед боєм з Ентоні Джошуа в Лондоні.

У своєму Instagram Військово-патріотичний клуб Комбат, який знаходиться в місті Чехов, Московської області, поділився відео зі словами Усика.

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"Чехов, передаю привіт з Лондона, поєдинок Повєткін - Джошуа. Сані гарного виступу", — сказав на відео боксер.

Нагадаємо, раніше Усик засвітився у скандальній організації Сорок сороков.

У Лондоні Усик проведе дуель поглядів з Белью.

Джерело - Чемпіон.