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Белью: Усик надто малий, щоб змагатися з Джошуа

Сьогодні 15:12 344 0
Белью: Усик надто малий, щоб змагатися з Джошуа

Претендент на звання абсолютного чемпіона світу британець Тоні Белью вважає, що Олекандр Усик не зможе гідно протистояти Ентоні Джошуша.

Про це сказав сам боксер.

"Як на мене, Усик зростом не вийшов. Можливо, у нього є стиль, щоб побити Джошуа. Але немає для цього належної антропометрії. Тим більше, що і сам Ентоні з кожним виступом стає все кращим",- говорить Белью.

Поєдинок Усик - Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері на однойменній Manchester Arena.

Нагадаємо, WBC відзначив досягнення Усика.

Джерело - vringe.

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