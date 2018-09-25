Ф'юрі забанив Джошуа в твіттері. ФОТО

Епатажний британський боксер Тайсон Ф'юрі заблокував у власному twitter чемпіона світу Ентоні Джошуа.

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Також британський циган зробив бан сторінці промоутерської компанії Едді Гірна Matchroom Sport, до якої власне і входить Джошуа.

Нагадаємо, що 22 вересня Джошуа нокаутував росіянина Повєткіна в чемпіонському бою за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик буде битися з Ентоні Джошуа.

Джерело - Чемпіон.

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