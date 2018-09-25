Усик розповів хто буде наступним після Белью

Для Олександра Усика бій з Белью - це шлях до двобою з Джошуа.

Про це розповів сам український боксер.

"Єдина причина, по якій я погодився на бій з Белью - то, що цей поєдинок допоможе мені дістатися до Ентоні Джошуа. Це частина нашої стратегії у співпраці з відомим промоутером Едді Гірном.

Бій з Белью - не найпростіший, але самий короткий шлях до мого двобою з Джошуа",- сказав Усик