Усик розповів хто буде наступним після Белью

Для Олександра Усика бій з Белью - це шлях до двобою з Джошуа.
Про це розповів сам український боксер.
"Єдина причина, по якій я погодився на бій з Белью - то, що цей поєдинок допоможе мені дістатися до Ентоні Джошуа. Це частина нашої стратегії у співпраці з відомим промоутером Едді Гірном.
Бій з Белью - не найпростіший, але самий короткий шлях до мого двобою з Джошуа",- сказав Усик
Поєдинок Усик - Белью запланований на 10 листопада і повинен відбутися на Manchester Arena.
Нагадаємо, WBC відзначив досягнення Усика.
Джерело - xsport.ua.