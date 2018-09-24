Усик пояснив, чому обрав у суперники Белью

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик вибрав у суперники Тоні Белью , оскільки британець готовий прийняти найскладніші виклики.

Про це сказав сам український боксер.

"Белью один з тих хлопців, які приймають виклики, боксують до кінця. Багато хто не захотів боксувати, вони знаходять причини для відмови. А цей сказав: так, я буду боксувати. В цьому є плюс - такі бої будуть крутими.

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Тоні говорить про свою велику силу удару? Він жартує",- сказав Усик.