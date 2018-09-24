Молодий японець повторив рекорд Ломаченка

23-річний японський вундеркінд Косеі Танака повторив досягнення українця Василя Ломаченка за швидкістю завоювання чемпіонських титулів у трьох вагових категоріях, відібравши пояс WBO в найлегшій вазі (до 50,8 кг) у співвітчизника Сьо Кімури.

Про це повідомляє vringe.com

12-раундова битва обійшлася без нокдаунів - обидва боксери продемонстрували хорошу витривалість і волю до перемоги.

У підсумку в одного із суддів вийшла нічия 114-114, а от його колеги більшістю голосів віддали перемогу Танаці: 115-113 і 116-112.

До цього Косеі володів титулами WBO в мінімальній (47,6 кг) та першій найлегшій вазі (49 кг).

Нагадаємо, наступний бій Василь Ломаченко проведе з Хосе Педрасою 8 грудня Нью-Йорку.

Раніше. Тайсон визнав Ломаченка найкращим боксером світу.

Джерело - vringe.com.