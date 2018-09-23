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21.09.2018 19:00 1214
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Повєткін - Джошуа онлайн - пряма трансляція

Сьогодні 00:06 2302 1
Повєткін - Джошуа онлайн - пряма трансляція

Сьогодні у Лондоні британець Ентоні Джошуа зустрічається з росіянином Олександром Повєткіним.

У бою на стадіоні Вемблі Джошуа захищатиме титули чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF. 

Пряма трансляція вечора боксу з Лондону розпочнеться о 22:15 на телеканалі Інтер

Нагадаємо, бій Джошуа - Повєткін відвідає Олександр Усик, який підтримуватиме російського боксера

Перед поєдинком у Лондоні Усик влаштує із британцем Тоні Белью першу дуель поглядів перед поєдинком 10 листопада

Раніше, Джошуа назвав Усика найкращим боксером світу

 

Джерело - Чемпіон.

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