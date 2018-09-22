Джошуа: Усик зараз найкращий боксер світу

Про це повідомляє Metro

"Усик зібрав усі пояси та зробив це у важкій ваговій категорії. Я б сказав, що саме він зараз найкращий у світі", - сказав Джошуа.

Ентоні Джошуа сьогодні у Лондоні захищатиме титули чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF у поєдинку проти Олександра Повєткіна.

Нагадаємо, Олександр Усик прилетів до Лондона на бій Джошуа - Повєткін та підтримав перед поєдинком росіянина.

Раніше, стало відомо, що перед боєм Джошуа - Повєткін, Усик влаштує на Вемблі дуель поглядів зі своїм майбутнім суперником Тоні Белью.

Джерело - Metro.