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Джошуа: Усик зараз найкращий боксер світу

Сьогодні 18:02 404 0
Джошуа: Усик зараз найкращий боксер світу

Про це повідомляє Metro 

"Усик зібрав усі пояси та зробив це у важкій ваговій категорії. Я б сказав, що саме він зараз найкращий у світі", - сказав Джошуа. 

Ентоні Джошуа сьогодні у Лондоні захищатиме титули чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF у поєдинку проти Олександра Повєткіна. 

Нагадаємо, Олександр Усик прилетів до Лондона на бій Джошуа - Повєткін та підтримав перед поєдинком росіянина

Раніше, стало відомо, що перед боєм Джошуа - Повєткін, Усик влаштує на Вемблі дуель поглядів зі своїм майбутнім суперником Тоні Белью

Джерело - Metro.

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