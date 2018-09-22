Повєткін - Джошуа онлайн - пряма трансляція

Сьогодні у Лондоні британець Ентоні Джошуа зустрічається з росіянином Олександром Повєткіним.

У бою на стадіоні Вемблі Джошуа захищатиме титули чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.

Пряма трансляція вечора боксу з Лондону розпочнеться о 22:15 на телеканалі Інтер.

Нагадаємо, бій Джошуа - Повєткін відвідає Олександр Усик, який підтримуватиме російського боксера.

Перед поєдинком у Лондоні Усик влаштує із британцем Тоні Белью першу дуель поглядів перед поєдинком 10 листопада.

Раніше, Джошуа назвав Усика найкращим боксером світу.

Джерело - Чемпіон.