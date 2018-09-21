Кличко розповів чому програв Джошуа. ВІДЕО

Володимир Кличко був упевнений, що переможе у поєдинку проти Джошуа.
Про це розповів сам боксер.
"У той момент, коли впав Джошуа, я подумав, що моя тактика спрацювала. Після таких моментів боксери втрачають свідомість і через кілька раундів закінчують поєдинок. Але він відновився.
Я до сих пір впевнений в тому, що я більш досвідчений, ніж він. Я можу прочитати його краще, ніж він мене. Але рівень наш з Джошуа був однаковий ", - заявив Кличко в інтерв'ю Boxing.ua.
Нагадаємо, 22 вересня відбудеться поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа і претендентом на титул WBA Олександром Повєткіним.
Раніше, Кличко дав свій прогноз на цей поєдинок.
Бій транслюватиме телеканал Інтер.
Джерело - Чемпіон.