Кличко розповів чому програв Джошуа. ВІДЕО

Володимир Кличко був упевнений, що переможе у поєдинку проти Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

"У той момент, коли впав Джошуа, я подумав, що моя тактика спрацювала. Після таких моментів боксери втрачають свідомість і через кілька раундів закінчують поєдинок. Але він відновився.



Я до сих пір впевнений в тому, що я більш досвідчений, ніж він. Я можу прочитати його краще, ніж він мене. Але рівень наш з Джошуа був однаковий ", - заявив Кличко в інтерв'ю Boxing.ua.