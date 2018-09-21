Усик прилетів до Лондона на бій Джошуа - Повєткін. ФОТО

Чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вже прибув до Лондона, де 22 вересня відвідає бій чемпіона в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Олександра Повєткіна.
Фотографією поділився промоутер українця Олександр Красюк через свій Instagram.
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This is GREAT... Britain 🇬🇧 🥊💪🏽👊🏼 @usykaa @k2promotionsukraine @fightingvision #usyk #usykbellew #bellewusyk #k2 #fightingvision
Нагадаємо, Кличко дав свій прогноз на цей поєдинок.
Бій транслюватиме телеканал Інтер.
Джерело - instagram/alex.krassyuk.