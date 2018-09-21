Усик прилетів до Лондона на бій Джошуа - Повєткін. ФОТО

Чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вже прибув до Лондона, де 22 вересня відвідає бій чемпіона в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Олександра Повєткіна.

Фотографією поділився промоутер українця Олександр Красюк через свій Instagram.

Нагадаємо, Кличко дав свій прогноз на цей поєдинок.

Бій транслюватиме телеканал Інтер.

Джерело - instagram/alex.krassyuk.