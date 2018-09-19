Кличко-молодший не йтиме в політику

Володимир Кличко не планує йти в політику.

Про це в інтерв'ю виданню Бабель розповів брат колишнього боксера Віталій Кличко.

"Наскільки я знаю, у Володимира немає політичних амбіцій. Він реалізовує себе в бізнесі, насолоджується життям, постійно дратує мене пропозиціями полетіти на Гаваї або відпочити в горах.

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Поки я не був політиком, міг літати куди завгодно і з ким завгодно. Але, ставши можновладцем, я повинен виправдовуватися за відпочинок або за перельоти. І поки я на цій посаді, я не можу приділяти собі достатньо часу", — розповів Кличко-старший.