Чемпіон світу за версією WBC попався на вживанні кокаїну

Чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Девид Бенавідес здав позитивний допінг тест.

За інформацією ESPN, в організмі американця виявлені сліди бензоілекгоніна, основного метаболіту кокаїну.

Президент WBC Маурісіо Сулейман підтвердив, що отримав документи від WADA про позитивний допінг-тесті Бенавідеса. Згідно офіційного листа від WADA, позитивними виявилися аналізи проби А сечі спортсмена, взяті 27 серпня в Лас-Вегасі. У Бенавідеса є право розкрити пробу В.

Відзначимо, що американець готувався восени 2018 року провести обов'язковий захист титулу з співвітчизником Ентоні Дірреллом.

Нагадаємо, бій Тоні Белью проти українця Олександра Усика відбудеться в Манчестері 10 листопада.

Раніше Белью заявив, що не вважає Усика ідеальним профі та пообіцяв нокаутувати українця.

Джерело - ua-football.