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Усик розповів, який гонорар він отримав за виграш Боксерської Суперсерії

Сьогодні 15:32 407 0
Усик розповів, який гонорар він отримав за виграш Боксерської Суперсерії

Усик за перемогу над росіянином Муратом Гассієвим у фіналі Світової Боксерської Серії заробив максимум два мільйони доларів.

Про це розповів сам боксер.

При цьому, за словами українця, з цієї суми йому треба було заплатити податки та зарплату своїй команді.

Таким чином боксер спростував інформацію, яку поширювали деякі ЗМІ, що нібито за цей титул він отримав 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Усик звинуватив Україну в тому, що бій з Гассієвим відбувався у Москві.

Також боксер порівняв Ломаченка-старшого з Лобановським.

Джерело - changeua.

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