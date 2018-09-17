Усик звинуватив Україну в тому, що його бій з Гассієвим проходив у Москві

Українському боксеру Олександру Усику все одно на думку оточуючих, які засуджують його поїздку до Москви на бій з Гассієвим

Про це боксер сказав в ефірі програми Вацко Light.

"Я цілеспрямовано їхав до Москви для перемоги. І я хотів там боксувати. І мені без різниці були думки оточуючих.Чому Україна не може купити бій такого масштабу і провести його на Олімпійському? Треба витратитися, а натомість ти не заробиш. А там порахували, що їм треба провести. І провели ",- сказав Усик.

Бій Тоні Белью проти українця Олександра Усика відбудеться в Манчестері 10 листопада.

Раніше Белью заявив, що не вважає Усика ідеальним профі та пообіцяв нокаутувати українця.

Джерело - Вацко Light.