Усик: Ломаченко-старший дуже схожий на Лобановського

Анатолій Ломаченко в боксі - це як у футболі Лобановський.
Про це розповів Олександр Усик у програмі Вацко Light.
"Якщо порівнювати з футбольними тренерами, Ломаченко-старший - це Лобановський. Анатолія Миколайовича можна порівняти з ним, тому що він мало розмовляє, але багато його дії видно через нас", - сказав Усик.
Бій Тоні Беллью проти українця Олександра Усика відбудеться в Манчестері 10 листопада.
Раніше Белью заявив, що не вважає Усика ідеальним профі та пообіцяв нокаутувати українця.
Джерело - Вацко Light.