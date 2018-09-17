Усик: Ломаченко-старший дуже схожий на Лобановського

Анатолій Ломаченко в боксі - це як у футболі Лобановський.

Про це розповів Олександр Усик у програмі Вацко Light.

"Якщо порівнювати з футбольними тренерами, Ломаченко-старший - це Лобановський. Анатолія Миколайовича можна порівняти з ним, тому що він мало розмовляє, але багато його дії видно через нас", - сказав Усик.