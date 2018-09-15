Белью: Усик ідеальний аматор, але не думаю, що він ідеальний профі

Англієць Тоні Белью вважає, що нокаут — єдиний шанс на перемогу над українцем.

Його слова наводить Спортарена

"Я точно не зможу його перебоксувати, тому мені потрібно нокаутувати Усика. І я це зроблю, вірте мені. Вирублю Усика в середніх раундах, максимум в пізніх. Він чудовий. Непереможний, він ще не скуштував гіркоту поразки серед професіоналів", — каже Белью.

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Сам британець засумнівався чи зможе Усик бути таким же бездоганним як був серед аматорів.

"Усик фантастичний і фундаментальний у всіх аспектах. Він був ідеальним аматором, але, я не думаю, що він — ідеальний профі. Це буде бій між двома невеликими суперважкоатлетами, в якому вчений профі задасть прочухана чудовому аматорові", — наголосив Белью.

35-річний Белью останнього разу програвав ще 2013 року Адонісу Стівенсону в напівважкій вазі. Після того бою британець піднявся в крузервейт, де виграв десять боїв поспіль. У двох останніх боях Белью нокаутував свого знаменитого співвітчизника Девіда Хея, змусивши того завершити кар'єру.

Нагадаємо, визначилася дата і місце бою Гвоздик — Стівенсон.

Джерело - Спортарена.