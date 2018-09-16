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Головкін: Думаю, я боксував краще, ніж Альварес

Сьогодні 10:05 571 0
Головкін: Думаю, я боксував краще, ніж Альварес

Казахстанець Геннадій Головкін вважає, що заслуговував на перемогу у бою-реванші проти мексиканця Сауля Альвареса. 

Про це повідомляє журналіст Кріс Маннікс у twitter. 

Головкін після поєдинку обурився рішенню суддів, які віддали перемогу Альваресу та залишив ринг без традиційного післяматчевого інтерв’ю. Проте, казахстанець прокоментував бій пізніше. 

"Я не хочу говорити про те, хто виграв, тому що перемога належить Альваресу рішенням суддів. Мені здається, для фанатів це був дуже хороший і захопливий бій. Думаю, я боксував краще, ніж він", - сказав Головкін. 

Після поєдинку обидва боксери вже зазначили, що згодні на третій бій.

Нагадаємо, Головкін поступився Альваресу рішенням суддів та позбувся поясів WBA Super, WBC, IBO та журналу The Ring.

Перед боєм команди Головкіна та Альвареса влаштували бійку на дуелі поглядів.

Джерело - Twitter Кріса Маннікса.

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