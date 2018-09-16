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Головкін програв Альваресу у видовищному матчі-реванші. ВІДЕО

Сьогодні 09:18 721 0
Головкін програв Альваресу у видовищному матчі-реванші. ВІДЕО

Казахстанець Геннадій Головкін поступився за очками мексиканцю Саулю Альваресу та зазнав першої поразки у кар’єрі.

Про це повідомляє Sportarena. 

За підсумками 12 раундів лише один суддя вирішив, що бій закінчився нічиєю 114:114, двоє інших віддали мінімальну перевагу Альваресу з рахунком 115:113. Мексиканець став новим володарем чемпіонських поясів у середній вазі за версіями WBA, WBC, IBO та журналу The Ring.

Минулого року перший бій між Головкіним та Альваресом завершився внічию. 

Це перша поразка у кар'єрі Геннадія Головкіна, який до цього 20 раз поспіль захистив чемпіонські пояси. 

Сауль Альварес не програє п'ять років, єдиної поразки він зазнав у бою проти Флойда Мейвезера у 2013 році. 

Нагадаємо, команди Головкіна та Альвареса влаштували бійку під час передматчевої дуелі поглядів

Раніше у Головкіна відібрали титул IBF, через відмову казахстанця зустрічатися із українцем Сергієм Дерев’янченком

Джерело - Sportarena.

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