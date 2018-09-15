Красюк: Белью нема чого втрачати і це робить його вкрай небезпечним

Промоутер Олександра Усика попередив українця про небезпеку у бою проти британця Тоні Белью.

Про це повідомляє BoxingScene.

"Експерти вважають, що у Белью немає шансів на перемогу, але він не раз доводив, що бути аутсайдером не означає бути тим, хто програв. Цей бій не стане прогулянкою для Усика. Бій з Усиком буде головним у кар'єрі Белью, йому нема чого втрачати, і це робить його вкрай небезпечним", - вважає Красюк.

За словами промоутера на поєдинок Усика з Беллью чекає весь світ.

"Я не можу дочекатися цього поєдинку. Два левових серця зіткнуться у бою за звання абсолютного чемпіона. Цього чекає весь світ, і я радий, що причетний до такої історичної події", - сказав Красюк.

Нагадаємо, про бій Усик - Белью було офіційно оголошено 14 вересня.

Олександр Усик пообіцяв у поєдинку проти Тоні Белью перетворитися на невидимку.

Джерело - BoxingScene.