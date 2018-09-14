Визначилися дата і місце бою Гвоздик - Стівенсон

Стали відомі дата і місце проведення бою між українцем Олександром Гвоздиком та американцем Адонісом Стівенсоном.

Про це повідомляє Sportarena.

Поєдинок відбудеться 1 грудня у Квебеку. Бій між Гвоздиком і Стівенсоном буде титульним. Українець є тимчасовим чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC.

Читайте також: Дев'ять українських боксерів потрапили у рейтинг WBC.

Раніше повідомлялося, що бій Гвоздика і Стівенсона перенесено на 1 грудня. Спочатку українець і канадець мусили битися 3 листопада.

Гвоздик завоював тимчасовий титул у березні 2018 року, перемігши в Нью-Йорку француза Мехді Амара.

Джерело - Sportarena.