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Визначилися дата і місце бою Гвоздик - Стівенсон

Сьогодні 09:06 122 0
Визначилися дата і місце бою Гвоздик - Стівенсон

Стали відомі дата і місце проведення бою між українцем Олександром Гвоздиком та американцем Адонісом Стівенсоном.

Про це повідомляє Sportarena.

Поєдинок відбудеться 1 грудня у Квебеку. Бій між Гвоздиком і Стівенсоном буде титульним. Українець є тимчасовим чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC.

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Раніше повідомлялося, що бій Гвоздика і Стівенсона перенесено на 1 грудня. Спочатку українець і канадець мусили битися 3 листопада.

Гвоздик завоював тимчасовий титул у березні 2018 року, перемігши в Нью-Йорку француза Мехді Амара.

Джерело - Sportarena.

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