Команда Головкіна та Альвареса влаштували бійку на дуелі поглядів

Представники команд Геннадія Головкіна і Сауля Альвареса влаштували бійку під час зважування і дуелі поглядів в Лас-Вегасі.

Під час традиційної битви поглядів Альварес агресивно підійшов до Головкіна, боксери зіткнулися головами. Пізніше до конфлікту приєдналися тренер Головкіна Абель Санчес, промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя і тренери мексиканця брати Рейносо.

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Бійку вдалося зупинити тільки за допомогою представників охорони.

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Джерело - HBOBoxing.