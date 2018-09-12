Красюк розповів про плани Олександра Усика

Олександр Усик зараз веде переговори про бій з Тоні Белью у важкій вазі, перш ніж захоче перейти в суперважку вагу заради поєдинку з Ентоні Джошуа. Заради цього український абсолютний чемпіон світу навіть підписав контракт з промоутерською компанією британця.

Його промоутер Олександр Красюк докладно описав подальші плани Усика.

"Белью - не якась дитина, яку можна легко нокаутувати. Ми не повинні заходити надто далеко в наших планах, але якщо Усик переможе Белью, тоді точно перейде в суперважку вагу. В елітному дивізіоні він піде за королем супертяжів Джошуа. Бій Усик - Джошуа буде екстраординарною подією у світі боксу", - цитує Красюка Спортарена з посиланням на Sky Sports.

Нагадаємо, угоду про бій між Усиком і Беллью укладуть до кінця цього тижня.

Раніше Красюк розповів деталі угоди Усика і компанії Гірна.

Джерело - Спортарена.