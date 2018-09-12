Гірн: угоду про бій Усик - Белью укладемо до кінця тижня

Едді Гірн, промоутер британського боксера Тоні Белью, розповів про хід переговорів з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком.

Його сова наводить Xsport.

"Досі шокований, що цей псих з Ліверпуля Тоні Белью хоче битися з Усиком. У нього були дві неймовірні поспіль перемоги над Девідом Хеєм. Це дивно, але зараз Белью виглядає навіть краще, ніж в молоді роки. У нього з'явився неймовірний шанс. Він може очолити рейтинг паунда. Правда, для цього необхідно побити Усика. Букмекери та експерти вважають, що шансів у британця немає, але хлопець тим і відомий, що завжди плював на їх думку", — сказав промоутер.

Повідомив Гірн і про те, коли укладуть угоду з Усиком.

"Якщо все йтиме, як ми плануємо, то закриємо угоду цього тижня. Максимум — наступного. Дата — 10 листопада. Місце проведення, швидше за все, Манчестер. Наскільки розумію, це буде перший поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу на території Британії", — наголосив Гірн.

Нагадаємо, раніше Усик підписав контракт з промоутерською компанією Гірна Matchroom Boxing.

Деталі про контракт з компанією Гірна розповів промоутер українця.

Джерело - Xsport.