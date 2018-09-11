Джошуа: Усик стане грізним бійцем у нашій ваговій категорії

Олександр Усик стане хорошим бійцем у суперважкій ваговій категорії.

Про це сказав британський боксер Ентоні Джошуа.

"Якщо Усик зможе грамотно піднятися у вазі, то він готовий стати тут грізною силою. Але йому все потрібно зробити правильно і зрозуміти, якої сили удари здатні наносити хлопці, які звикли до важкої ваги. Буде цікаво на нього подивитися у важкій вазі. Вважаю, що для нашої ваги Олександр буде хорошим придбанням", - цитує Джошуа sport.ua.