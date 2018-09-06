Промоутер Усика: переговори з Лебедєвим перенесемо

Промоутер абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк вважає, що вимога WBA провести бій з Денисом Лебедєвим не повинна перешкодити провести поєдинок з Тоні Белью.

Його слова наводить видання Сьогодні

"WBA зобов'язала нас почати переговори. Цього вимагає резолюція організації. Оскільки в Усика запланований поєдинок з Тоні Белью, а у Лебедєва запланований свій бій, то, ймовірно, ми ці переговори трошки перенесемо.

Адже WBA зобов'язує проводити переговори не персон, а чемпіона і претендента, а яка особа займає цей пост - вже питання часу: сьогодні один, а завтра інший. А резолюція має відношення до власника поясу, а не до конкретної персони.

Чи буде пояс WBA на кону в поєдинку з Белью? Так, всі чотири пояси Олександра будуть на кону", - сказав Красюк.

Нагадаємо, двобій Усика і Белью може не відбутися.

Джерело - Сьогодні.