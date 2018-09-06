Двобій Усика і Белью може не відбутися

Промоутер Тоні Белью Едді Хірн заявив, що бій з Олександром Усиком може не відбутися цього року.

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"Бій між Усиком і Белью відбудеться в тому випадку, якщо він буде за всі пояси в першій важкій вазі. Побачимо, що буде далі, але вчорашні новини означають, що цей поєдинок навряд чи відбудеться в 2018 році", - сказав Хірн.

Як повідомляє видання, сторони були близькі до підписання контракту на бій у грудні. Втім все змінилося, коли WBA зобов'язала команди Усика і Лебедєва почати переговори щодо проведення титульного бою.

Сторони українця і росіянина повинні провести переговори до 3-4 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Белью або проведе поєдинок з Усиком за всі пояси в першій важкій вазі, або завершить кар'єру.

Джерело - skysports.