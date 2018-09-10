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Белью: Усик найкращий у крузервейті з часів Холіфілда

Сьогодні 21:12 180 0
Белью: Усик найкращий у крузервейті з часів Холіфілда

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью розповів про бій з абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком.

Його слова наводить ВВС.

"За 10 тижнів я ненавидітиму Олександра Усика, коли сидітиму сам в готельному номері та звинувачувати його в самоті й жертвах у моєму тренувальному таборі. Схоже, я вийду на ринг з людиною, яка є кращим боксером у крузервейті з часів Евандера Холіфілда. З людиною, в якої я виграю, а він підніметься в супертяжі та виграє титул чемпіона світу", — сказав Белью.

Британець скзав, що не хотів битися з таким монстром як Усик без поясів. Окрім цього він планує стати першим абсолютним чемпіоном світу з Британії.

"Коли я пройду весь табір, то зустрінуся в ринзі з феноменальним боксером, який приніс стиль любительського боксу і золото Олімпіади в професійний бокс. Та не вводьте себе в оману, я не буду захоплюватися і боятися його на дистанції. Я змушу його боксувати на межі. Побачимо, чого вона варта. Подивимося, який він, коли дійсно важко", — сказав Белью.

Нагадаємо, двобій Усик - Белью може не відбутися, оскільки боксерська асоціаціє зобов'язує Усика боксувати з Лебедєвим.

Втім промоутер українця запевнив, що переговори про бій з росіянином можна перенести.

Джерело - ВВС.

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